（台北寒舍艾美酒店宴會廳推出「午茶美味．隨時饗有」外送茶點。圖／寒舍艾美酒店）

出門外食人口減少，外送餐飲愈來愈夯，寒舍集團宣布，旗下台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店聯袂推出「外帶餐盒、茶點外送」即饗服務，正式搶攻「宅食經濟」與「懶商機」。

台北寒舍艾美酒店推出【艾在家．饗美味】，宴會廳即日起供應外帶餐盒、茶點外送服務，「寒舍食譜」3月1日起美饌外帶7折優惠。同樣位於信義區的寒舍艾麗酒店宴會廳，即日起也同步推出【五星料理．食在艾家】人氣外帶餐盒，每份售價450元，嚴選三款海陸主菜：蜜汁沙茶烤腿排、蔥燒醬滷豬大排、菊島酸菜蒸時鮮，一次滿足饕客們的口腹之慾。

台北寒舍艾美酒店宴會廳主廚團隊推出四款雙主菜外帶餐盒，搭配當季蔬食每日限定限量販售，雙主菜分別為泰國街頭人氣美食「南洋碳燒雞腿排」與「卡滋日式炸豬排」。別外還有「蔥油玫瑰油雞腿」佐「芝士焗烤鮮魚」，兩款售價為每份680元。

另有升級版外帶餐盒，每份售價880元，內有「雙醬海南雞」加上「秘製爐烤鮮魚」。另一一款則有「紅白時蔬紅燒牛臉頰」加蒜圓豉汁干貝海蝦仁」。外帶餐盒每次訂購數量最低20份，如需外送服務則車資另計。

寒舍艾美酒店並另針對公司行號與家庭推出「茶點外送」即時服務，每份專案價600元起，可任選三款鹹點與兩款甜點，多款精緻餐點自由搭配：田都里雞肉三明治、焦糖洋蔥蘑菇三明治、開心果草莓蛋糕、太妃糖迷你可頌、鮮莓水果塔等。茶點外送每次訂購數量最低30份，如需外送服務則車資另計。

寒舍艾麗酒店精選餐盒每份售價450元，嚴選三款主菜：「蜜汁沙茶烤腿排」、「蔥燒醬滷豬大排」與「菊島酸菜蒸時鮮」。此外，另有素食餐盒可供選擇，每日搭配當季蔬食入饌，享受甘美自然的清甜滋味。米飯亦有兩款可依喜好自由搭配：米粒晶瑩剔透皎潔如月的「芝麻月光白米飯」或富含高纖營養的「養生五穀飯」，外帶餐盒每次訂購數量最低20份，如需外送服務則車資另計。

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