歹徒還出示負傷照，以搏取被害人的信任。(翻攝照片／林郁平台北報導）

刑事局公布「假交友」詐騙APP排行榜。(翻攝照片／林郁平台北報導）

2月14日是情人節，刑事局在情侶們甜蜜過節之際，特別公布今年網路「假交友」詐騙APP排行榜，其中，名列榜首的臉書有63件，第2名Line36件，Instagram21件。提醒民眾網路愛情詐騙陷阱多，應小心謹慎防愛情騙子，以免人財兩失。

桃園一名從事服務業的40歲林姓未婚輕熟女，日前在臉書結識一名自稱美國陸軍少將的男子，進而加LINE互相聯繫。男子誆稱妻子5年前意外身亡，獨力撫養17歲的女兒，勾起林女同情心理，並用英挺帥照外與甜言蜜語攻勢，讓林女逐漸陷入情網，甚至由另名歹徒假冒女兒與林女聊天，營造暖爸形象。

等林女對其身分深信不疑後，對方再謊稱因作戰英勇，獲得伊拉克政府170萬美元獎金，希望林女代為保管，但要求林女先幫忙支付高額運費。林女信以為真，半個月內陸續匯出850萬元至假貨運業者指定帳戶，直到警方因清查其他詐騙案件贓款流向，發現林女也曾匯款至相關帳戶，詢問林女匯款緣由，林女這才驚覺自己遭到詐騙。

刑事局表示，跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往外加甜言蜜語攻勢博取信任後後，再謊稱要來台跟被害人結婚、寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要金錢周轉等，要求被害人匯款救急。提醒民眾遇到網友要求借錢或投資時，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )