角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌，今接受電台專訪強調，黨主席不能成為謀求下個政治職位的跳板，暗諷對手立委江啟臣。對此，江啟臣透過臉書回擊，參選黨主席以來，心裡想如何建立制度避免人的自私，最重要是認真思考「讓國民黨成為青年人的跳板、成為基層的跳板、成為台灣升級的跳板」。

江啟臣表示，2020大選國民黨輸給自私、輸給不團結、輸給時代、輸給內鬥內行，他參選黨主席理由很簡當也很複雜，因為國民黨非改不可，人心裡想什麼，看到的就會是什麼。

江啟臣說，參選黨主席至今，心裡想的就是如何讓國民黨再起、如何讓國民黨跟上時代、如何建立制度避免人的自私，最重要的是要認真思考「讓國民黨成為青年人的跳板、成為基層的跳板、成為台灣升級的跳板」，期盼這次主席、常委選舉能回歸到對黨務改革的主軸，大家把方向說清楚，讓黨員做出適合的選擇。

江啟臣強調，擔任黨主席不但不能有私心，更要有未來性。國民黨的問題不光是有沒有私心，是有沒有未來？是否有其他針對個人發展的考量？任何人擔任黨主席，拿出改革成績就是無私的最好證明，唯有勇敢改變，國民黨才有未來。

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