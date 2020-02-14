陸美第一階段貿易協議於14日正式生效，雙方也針對部份進口商品關稅稅率調降，但日媒報導指出，受到新冠肺炎疫情影響，先前受到市場關注的全球前兩大經濟體所發生的貿易爭端失色，北京當局如今也難以履行大幅採購美國農產品的承諾，雙方恐怕在短期內很難貿易正常化。

據《日經新聞》報導，陸美上月14日簽署第一階段貿易協議，於2月14日開始生效，但大陸央視當日午間新聞卻充斥新冠肺炎疫情報導，卻不見陸美貿易協議生效的相關新聞。美方降低去年9月大陸進口商品1200億美元關稅自15%降至7.5%，陸方也降低年9月對美國進口商品關稅從5%降至2.5%。

自2018年7月陸美貿易戰開始以來，雙方首次降低額外關稅，協議內容包括將在2年內將美國進口商品以及服務增加2000億美元，儘管從一開始許多專家就堅持認為這份協議不切實際，新冠肺炎爆發讓承諾履行受到進一步質疑。

大陸國家主席習近平曾在7日與美國總統川普通話，表示協議正常進行，但也提到現階段增加美國進口商品額度有難度。目前大陸的港口僅有防疫相關用品優先入港，美國也禁止大陸旅客入境，讓大陸要提高美國進口商品以及服務非常困難。

彼得森國際經濟研究所的數據指出，儘管降稅對陸企來說反而是好事，新冠肺炎疫情影響下，何時能恢復經濟活動更是問題，市場上更出現排斥大陸進口商品情況，這樣的情況下降低關稅的效果盡失。

跨國企業也開始檢視全球供應鏈布局，陸續移出大陸生產基地，從日本對外進口PCB數據來看，大陸進口額56億美元、較前一年大減66%，從台灣進口年增2倍，從菲律賓進口年增13%。

(中時電子報)