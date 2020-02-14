美國經濟穩定使外界預期聯準會（Fed）今年維持目前基準利率水準不變，但中國大陸爆發的新型肺炎疫情後仍未受到控制，專家擔心中國疫情發展下去可能會刺激美國通膨情況上升。

雖然美國1月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，扣除食物與能源後核心CPI年增2.3％，但Fed主要衝量通膨情況的12月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增1.6％，連續12個月低於Fed通膨目標2％。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會聽證時指目前美國經濟表現相當好，預期未來幾個月通膨率會更接近2％。

外界認為Fed會因為目前通膨仍未達其目標，而經濟又持續成長下，其今年貨幣政策將按兵不動。但專家擔心中國疫情可能改變美國通膨環境。

中國疫情已衝擊其民間消費和工業生產而擾亂經濟。若疫情持續下去，民眾、商界和政府要花更大力氣阻止疫情蔓延時只會對經濟造成更大影響。

疫情已影響大宗商品價格下跌。許多中國工廠放完春節長假後因疫情而延後開工，使大宗商品需求下滑。即使有部分工廠正開始復工，但仍然未回到全面運作的正常狀態。

布蘭特原油期貨價今年來累跌約15％，國際能源總署（IEA）周四估計首季全球石油每天需求量將較去年同期減少43.5萬桶。銅和鐵礦砂等原料價格也走跌。

中國是世界工廠，是許多日用消費品的重要供應來源，其產量縮減的結果將導致全球相關產品價格走高。零售商會吸收部份新增成本，和把部份負擔轉嫁給消費者。

華爾街日報指出，Fed可能了解到疫情對中國經濟最壞影響是物價不斷上漲。若其因為美國目前通膨尚未達2％而誤判情勢，並因疫情而採取寬鬆政策來救經濟時，就可能觸發通膨壓力大增。

(工商 )