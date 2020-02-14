為提醒民眾重視衛生清潔並凸顯集團對防疫的重視，王品集團推出「安心專案」，即日起，凡到王品集團旗下２０個指定品牌的全台門店用餐，並出示「王品用心、您最安心」影片，就可獲得指定優惠。

例如，2/17至2/29到王品牛排消費套餐並分享影片，即贈價值495元的「香煎鮭魚佐干貝」乙份。至藝奇平日消費2客「新日本料理套餐」享套餐88折。到原燒消費兩客套餐或雙人套餐即贈燒肉花一份，到陶板屋消費兩客套餐送野菜天婦羅佐烏龍冷麵。

王品集團強調，自身防疫要到位，環境清潔是重點，王品集團在兩岸同步推出「安心專案」安定消費者信心，全體門店人員，包含大廳服務、內場主廚在每天營運前，落實執行量體溫、戴口罩、勤洗手等消毒程序，服務同仁在胸前配戴「今日體溫表」，確保「溫度看得見、用餐更安心」，每60分鐘定時以酒精消毒，在消費者入座前，座位區都以75％稀釋酒精消毒完成。

王品集團去年九月開出全新頂級牛牌品牌THE WANG，開幕半年以來已躋身台中商務聚餐、約會之首選。THE WANG推出情人節2/14～2/16 SWEET LOVER雙人套餐（3,980元/人），預訂套餐即享「訂製雷射雕刻紅酒對杯」乙組，佐餐酒選用2014年份的經典「愛之酒」Calon-Ségur，有著獨一無二的心型酒標，取2014年份也象徵愛你一世的永恆心意，適合情侶互訴情衷。

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