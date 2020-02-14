日本厚生勞動省指出，住在神奈川縣的30多歲自治體男職員14日確診感染新冠肺炎。他10日下午曾被派去搬送在鑽石公主號郵輪上確診感染的病患。

這名男職員10日當天晚上開始發燒，14日到醫院就診後經病毒檢診確認感染。他當天搬送病患的時間僅約40分鐘，而且還戴了口罩和護目鏡。

厚勞省指出，這名男職員從搬送病患到自己發燒只經過數小時，所以因為搬送患者而感染的可能性很低。這名男職員表示，他從2月11日至13日就沒去上班，他最近也沒出國。

(中時電子報)