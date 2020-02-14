日自治體男職員搬送郵輪病患後確診感染 22:442020/02/14 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 停靠在橫濱港的鑽石公主號郵輪旁有救護車載運被確診感染新冠肺炎的病患。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省指出，住在神奈川縣的30多歲自治體男職員14日確診感染新冠肺炎。他10日下午曾被派去搬送在鑽石公主號郵輪上確診感染的病患。 這名男職員10日當天晚上開始發燒，14日到醫院就診後經病毒檢診確認感染。他當天搬送病患的時間僅約40分鐘，而且還戴了口罩和護目鏡。 厚勞省指出，這名男職員從搬送病患到自己發燒只經過數小時，所以因為搬送患者而感染的可能性很低。這名男職員表示，他從2月11日至13日就沒去上班，他最近也沒出國。 (中時電子報) #男職員 #病患 #確診感染 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #日本 #鑽石公主號 也許您會感興趣 推薦閱讀 日新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段 17:362020/02/14 國際 沖繩感染女司機確診前曾載過約50名乘客 20:382020/02/14 國際 日再添3例確診感染 曾赴夏威夷度假的日人也中鏢 21:012020/02/14 國際 國際熱門新聞 英國大學模擬「6萬武漢人逃亡路線」 足跡遍布全球382城市 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 影〉東非蝗災數十年僅見 宛如聖經景象 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 情人節美陸互降關稅 貿易戰以來首次 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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