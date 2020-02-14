新冠肺炎疫情使得市場避險情緒上揚，壓低債券殖利率，亞洲企業紛紛趁低利率大舉發債，籌措營運資金。

根據Dealogic數據顯示，自2020年開年以來，日本以外亞洲企業共發行375億美元以美元、歐元和日圓計價的公司債，刷新2017年同期的紀錄，當時的發債規模為273億美元。

印尼國營石油公司Pertamina近日發行印尼史上首次40年期債券，額度為8億美元，發債利率為4.15％。該公司同時發行一批10.5年期、6.5億美元的公司債，利率為3.1％。 Pertamina發債的時機，正值印尼公債殖利率下滑。自新冠肺炎疫情在1月底擴大以來，印尼30年期公債債殖利率由3.6％降至3.3％。印尼10年期公債債殖利率目前位在2.6％，低於1月底的2.9％。

除了Pertamina外，印度電信巨頭巴帝電信（Bharti Airtel）甫於13日發行公司債，籌資2.5億美元。在此之前，印度電力公司Adani Electricity發行10億美元債券。

市場擔心新冠肺炎對全球經濟的潛在衝擊，促使投資避險尋求上揚，將資金轉進債市，壓低債券值利率。美國10年公債殖利率目前約在1.6％左右。

投資人亦預期亞洲央行將會寬鬆貨幣。泰國央行2月將基準利率降至歷史新低，目的在緩和新冠肺炎對泰國經濟的衝擊。投資人預期印尼央行將會跟進。

摩根資產管理公司投資組合經理人卡雷加里（Julio Callegari）指出，企業鎖定低利率搶發債。

法國巴黎資產管理公司駐新加坡投資組合經理人Ek Pon Tay表示，鑑於央行考量肺炎對經濟的風險，央行可能繼續採行寬鬆政策，近期債券殖利率不太可能大幅上揚。

(工商 )