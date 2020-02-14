日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰14日拜訪桃園市長鄭文燦，鄭首先祝賀泉裕泰，他也說，日本樂天集團去年收購Lamigo桃猿棒球隊、日本橫濱八景島商社在青埔打造海外首座都會型水族館，邀請泉裕泰多來桃園，也歡迎他出席5月在桃園舉辦的台日觀光高峰論壇。

鄭文燦表示，上任至今接待許多日本外賓，而桃園和日本的交流，不只政府機關交流，民間互動也很多，如定期舉辦的桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬、千葉東京灣跨海大橋馬拉松、香川丸龜國際半程馬拉松、加賀溫泉鄉馬拉松雙邊市民也會參與。台日雙方在國家戰略、經貿上有許多共同關係，在經濟、科技上也還有許多合作空間。

泉裕泰則說，形容台日關係「唇亡齒寒」，未來將以促進台日更友好為目標，「台灣和日本，要成為更好的朋友」。

桃園市府秘書處長顏子傑表示，「桃園與日本，從沒有一個友好城市，到月月有交流」。他說，現在桃園共有6個友好城市，如和千葉縣在體育、教育、觀光、文化，和公務人員間都有固定的交流；和成田市進行城市宣傳廣告播放的交換，2016年台灣燈會在桃園，成田市長小泉一成親自帶來擁有百年歷史的「仲之町山車」及舞蹈表演；和香川縣進行深入的文化交流，香川瀨戶內國際藝術祭與桃園地景藝術節也有異曲同工之妙，進行地方創生、社區藝術家的交流。

(中時 )