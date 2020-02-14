日本神奈川縣一名30多歲地方政府男性職員，本月10日協助鑽石公主號遊輪上確診武漢肺炎患者送醫，有戴護目鏡及口罩，今天確診感染武漢肺炎，是單日新增的第8起病例。

日本今天總計新增8例確診個案，包括東京都內2例，和歌山縣、沖繩縣、北海道、愛知縣及神奈川縣各1例，以及日本政府第3架包機撤僑中的1人。從武漢肺炎疫情蔓延以來，日本累計確診病例已達41例，停泊在橫濱港的鑽石公主號則有218確診病例。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，這名住在神奈川縣的30多歲地方政府男性職員，今天確認感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

不過，厚生勞動省表示，男性職員協助船上確診患者送醫到自己發燒，只經過幾個小時的時間，研判因為協助患者送醫而被感染的可能性不高。

這名男性是在本月10日協助鑽石公主號船上患者送醫，當天晚上就出現發燒症狀，今天就醫並接受病毒檢查，結果確認感染。

這名男性職員在協助船上患者送醫時，有載護目鏡及配載口罩。

男性職員自述，本月11日到13日並沒有工作，也沒有海外旅遊史。

目前停泊在日本橫濱港外的鑽石公主號，船上約有3700名旅客及船組員，截至13日止已有713人接受病毒檢查，其中有218人確診感染武漢肺炎。

(中央社)