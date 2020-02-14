罷韓第二階段連署，目前已過門檻衝破27萬份，名嘴尚毅夫表示，他有一位高雄朋友被問到連署了沒？竟回「我不連署，回不了台北。」尚毅夫不禁說，這種氛圍，韓國瑜的處境其實相當艱困。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》指出，因疫情的影響，在市政上，突破性作為會處於一個停滯狀態，對韓國瑜來說，是一件非常麻煩的事。還有高雄人對韓國瑜的怨恨，並不是像謝龍介所言以和為貴或不為貴的問題，因若是以和為貴，連署書不會暴增這麼快，可見高雄市民對他跑去選總統的既定印象，直到現階段仍沒有扭轉，因此，罷韓案不太樂觀。

尚毅夫坦言，有些高雄市民對韓國瑜是「看到你就煩」，不然不會韓國瑜一出現，連署書的量就變高，他不出現，連署書的量就持平，換言之，就是「你一出來，看到你，我就要去連署。」

尚毅夫表示，還有一個很大的問題，他一位朋友也是高雄人，大家聚會時，尚毅夫問，「高雄你有沒有連署？」那位朋友回說，「有，我不連署，我回不了台北。」因親情的壓力，家人一定要他連署，不連署就不放他走，所以他只好連署，否則離不開家。尚毅夫認為，這種氛圍對韓國瑜的罷免案，其實相當艱困。

(中時電子報)