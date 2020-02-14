北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室14日夜間通告，從即日起，所有返京人員到北京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。

北京日報報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布的「關於進一步明確疫情防控期間返京人員有關要求的通告」全文為：從即日起，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。回京前，須提前向在京所在單位及居住的社區（村）報告。

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