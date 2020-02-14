北京防疫新規：返京人員居家或集中觀察14天 23:202020/02/14 工商 康彰榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室14日夜間通告，從即日起，所有返京人員到北京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。 北京日報報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布的「關於進一步明確疫情防控期間返京人員有關要求的通告」全文為：從即日起，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。回京前，須提前向在京所在單位及居住的社區（村）報告。 (工商 ) #人員 #返京 #居家 #集中 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢疫隔離 勞動部研擬給公假 04:102020/02/11 生活新聞 我10確診個案好轉 出院時間未定 04:092020/02/13 焦點新聞 全台7萬人隔離 清明是下波挑戰 04:102020/02/13 生活新聞 遭隔離趴趴走 13人罰逾200萬 04:102020/02/14 地方新聞 《美股掃瞄》憂新冠肺炎疫情，美股收低 08:352020/02/14 財經 《傳產》新冠肺炎疫情尚未趨緩，房市首季後才會較明朗 11:252020/02/14 財經 新冠肺炎疫情延燒 日本攝影器材展CP＋2020停辦 12:082020/02/14 科技 居家管理還趴趴走 柯文哲強調已開罰12人 12:122020/02/14 政治 新冠肺炎疫情當前 台南圖書館借閱逆勢成長 14:042020/02/14 生活 《國際經濟》新加坡總理李顯龍：新冠肺炎疫情恐使經濟陷入衰退 16:482020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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