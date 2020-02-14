新冠肺炎防疫，行政院首度導入大數據分析，行政院資安長陳其邁在臉書表示，行政院已成立防疫大數據小組，藉由台灣建置完善的健保資料庫，與移民署出入境管理系統的結合，完成「即時警示」，讓醫療人員可以立刻知道就診患者的旅遊史及風險。

陳其邁在臉書表示，防疫工作能夠落實，不只是有優秀盡責的防疫人員，這一次行政院也首度導入大數據分析，進行即時防護。身為行政院首任資安長，我們成立了防疫大數據小組。藉由台灣建置完善的健保資料庫，與移民署出入境管理系統的結合，完成「即時警示」，讓醫療人員可以立刻知道就診患者的旅遊史及風險。

陳其邁並說，這項措施原本要耗費三天時間，健保署只花一天就完成系統建置。另外，行政院再結合健保署資料及健保卡，推出口罩實名制地圖及剩餘量查詢。並利用大數據把鑽石公主號下船旅客長時間停留的地點，做成軌跡圖，讓民眾能做好防疫準備。

(中時 )