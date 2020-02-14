新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情已造成大陸超過6萬多人確診、逾1300人死亡，民眾叫苦連天，但最辛苦的仍是站在第一線的醫療人員，死守疫情破口，每天持續搶救病患。但是目前抗新冠肺炎卻遇到實際面上的瓶頸，「沒氧氣可用」的情形在各處醫院發生，也是院方無法加駐人力搶救的原因之一。

據《新京報》指出，早在2/7日湖北省新冠肺炎防疫記者會上，武漢肺科醫院院長彭鵬就表示，目前醫院的用氧量達到日常使用劑量的10倍以上，氧氣的供應已經無法繼續增加。不光武漢醫院，各大醫院的氧氣供應都非常不足。

由鋼瓶儲存的液態氧，是病患的氧氣來源，先別說其他症狀，對於重症患者來說，武大中南醫院重症醫學科主任彭志勇表示，「沒有氧氣，就沒有存活的機會」。

現各大醫院氧氣瓶缺口已成為最迫切的問題之一，隨著患者人數的不斷上升，醫用氧氣瓶供應商表示，儘管現在加足馬力提高產能，目前的生產量以是從前的4,5倍多，但武漢市的氧氣瓶缺口卻還有4,5千個之多。

由於氧氣能供應醫用呼吸機，若不能充分備氧，就不能使用更多的呼吸機急救病危及重症患者。武漢協和醫院呼吸與危重症醫學醫師林陽（化名）指出，新冠肺炎重症和病危患者是需要吸氧的，部分呼吸困難的輕症患者也離不開氧氣，在協和醫院，需要養氣供應的患者佔了足足三分之一，而現在的用氧量卻是以前的10倍之多。

醫院救護人員不得已之下只好將輕症患者的用氧量調小一點，分給重症病患，但大體上氧氣供應仍是全面吃緊。身為防疫的一員，醫用氧氣瓶供應商吳超指出，從1月開始，武漢醫院的氧氣供應就開始短缺，儘管供氧業者24小時不停工加足馬力生產，將產能以提升至以往的4,5倍，面對各大醫院的資源瓶頸仍應接不暇，何況還有後續通路上運輸衍生的其他問題，也都只能「再加速」。吳超表示「這個病得靠吸氧跟病魔搶時間，一瓶氧氣可以救很多人」。

(中時電子報)