屏東山川琉璃吊橋去年遊客數為21萬3545人次，不到開放之初2016年69萬5214人次的1／3。縣府交通旅遊處長黃國維表示，吊橋最適中的年旅遊人次為30餘萬人，既能維持營運又能保有旅遊品質；未來水門轉運站完工後，將串聯周邊景點帶動人潮。

山川琉璃吊橋2015年底開放後爆紅，成為屏東縣最熱門觀光景點，熱潮維持了2年，2016及2017年都有超過60萬人次造訪，2018年熱潮過後只剩一半32萬738人次，去年更不到1／3，僅21萬餘人次。

黃國維說，相對於其他縣市的吊橋景點，山川琉璃吊橋旅遊人數相對穩定。前兩年因為是嘗鮮期，才會有60多萬的爆量數字，造成旅遊品質低落，遊客只能被人潮擠迫快速通過，無法細細欣賞琉璃珠或遠眺風景；如今算回歸正常，遊客可優雅地駐足橋上，放鬆地來回行走欣賞。

縣府評估吊橋最適中的年旅遊人次為30餘萬人，可兼顧量與質。至於去年的旅遊人次偏少，黃國維認為主要是因為氣候與交通的關係，去年夏季雨天數多，加上交通接駁車調整停止，讓遊客數不如預期。

不過未來水門轉運站完工後，接駁功能將大大提升，可串聯屏北區域，結合周邊景點帶動人潮，促進整體觀光發展。另外吊橋的三地門端因地勢險陡，棧道階梯對許多銀髮族非常不便，交旅處也將進行改善工程，另闢一條坡度較緩的友善步道，方便遊客進出。

(中時 )