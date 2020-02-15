將來銀行（Next Bank）將於本周六（15日）舉行2020年首場「純網銀人才招募說明會」，鎖定市場上最炙手可熱的資訊高手，採「限場限量」形式再爭奪50~60名頂尖Fintech（金融科技）高手。

純網銀唯一本土隊伍的將來銀行，去年已舉行4場實體招募人才活動，在三家純網銀隊伍中另闢蹊徑，為唯一一家採行線上、線下招募活動雙軌並行的純網銀業者，招募成效斐然，截至2月上旬已有約120名菁英匯聚台北總部，衝刺下半年開業。今年再度領先出擊，鎖定「系統分析師」、「Backend後端開發工程師」、「測試工程師」、「核心系統開發人員」、「資安維運中心工程師」等英才發出英雄帖，邀請加入將來銀行大家庭。

將來銀行表示，身為一家從零開始的金融科技業者，核心價值在於回歸金融服務的「初心」，運用科技將金融服務無所不在地嵌入至生活中，將來銀行擬以「人工智慧及大數據等前沿科技應用」、「產品及服務的迭代更新及快速推出」、「系統高度自動化並降低人工比重」、「扁平組織及高速決策」、「人員組成多元」、「重視客戶體驗」等經營哲學，並以「開放金融與智慧生活的領導品牌」為發展願景，打造一個具創新、永續及具前瞻性的商業營運模式。

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(中時電子報)