劉主平大方坦承自己是雙性戀身分。星浪娛樂提供

劉主平是單眼皮女孩。星浪娛樂提供

劉主平是科班出身的演員。星浪娛樂提供

外貌神似大陸女星周冬雨的新演員劉主平，曾在民視、公視《鏡子森林》中飾演與温貞菱激吻的女密友，近來她被網友肉搜及討論，甚至有網友私訊她，讓劉主平有點吃驚。

劉主平去年底曾在「全球基督教國度影展」上台致詞時，坦承自己雙性戀的身分，她當時表示：「其實看我的名字大家應該知道我是基督教家庭出生的，但老實說我個人沒有很虔誠，因為個人因素...其實我本身是雙性戀，喜歡男生、喜歡女生，所以我也不是多數教會所接納的族群。我相信有神，但我覺得神不應該被人拿來成爲自己個人代言的權力，若人真的有什麼罪，等到我們死後再交給神去審判。」

對於演出同志，劉主平並不陌生，希望自己可以透過詮釋的同志角色，有更多機會呈現並探討社會上的性別議題，所以很開心可以受到粉絲的討論。

劉主平去年獲得金穗獎與全球基督教國度影展雙料女演員獎項的肯定，去年下半年除了3支廣告外，也拍攝4部戲劇，2019年收穫滿滿。對於2個獎項首次入圍就獲獎 ，她坦言受寵若驚，認為有機會可以與其他優秀演員列名已經備感榮幸。

25歲的劉主平出道4年，獨特氣質可同時駕馭時尚與戲劇，靈動有神的單眼皮更常被說神似金馬影后周冬雨與日本女星黑木華。對於自己的明星臉，劉主平虛心說自己還是新人，周冬雨一直是她仰望的目標，自己可以有幸與2位優秀的演員相似是榮幸，也期許自己可以持續在未來演員的工作中，為觀眾帶來更多不一樣的表演。

近期剛結束公視新創電影《媽，我阿榮啦！》與周美玲導演的電影《愛情殺人紀事》，劉主平馬上又準備投入公視人生劇展的演出。精力充沛的劉主平不喊累，也不擔心新冠肺炎疫情，「相信在大家共同努力下，一切可以漸漸好轉」。

(中時 )