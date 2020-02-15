可說讓全球都措手不及的新冠肺炎（NCP）疫情，因為延後開工、提高防疫等相關政策，雖然對於全球各大供應鏈帶來負面影響，但也催生了不少新興需求，例如遠距上班、遠距會議，還有家庭健身、娛樂等需求。根據《DailyView網路溫度計》分析2019年02月09日至2020年02月08日間為期一年的網路聲量，若是被迫需要居家隔離，「玩樂高」名列網路聲量前十名的活動。如果你正在找尋可以解悶又有娛樂性、挑戰度的樂高盒組，2020年初上市的10270書店盒子，絕對能列入值得一試的選擇！

LEGO 20170書店（Creator Expert Bookshop）

此盒組隸屬創意（Creator）系列，是樂高繼10260市中心餐廳（Creator Downtown Diner）跟10264轉角車廠（Creator Expert Corner Garage）後的最新力作，也是樂高迷俗稱「街景」系列的最新盒組，是富含拼搭樂趣的 Creator Expert 模組化建築，整體充滿歐式古典風格。結構上由兩棟房屋合併在一起，外觀是褐色配赭紅色拼上兩種深淺不同的藍色為基調，跟10243 巴黎餐廳（Parisian Restaurant）擺放在一起很相配！

LEGO 10270 書店正面、反面。（黃慧雯攝）

LEGO 10270 書店延續了模組化設計，細節豐富，處處讓人驚喜，又能挑戰玩家的堆砌技巧，並激發創意。（黃慧雯攝）

LEGO 10270 書店細部照片。（黃慧雯攝）

LEGO 10270 書店細部照片2。（黃慧雯攝）

LEGO 10270 書店細部照片3。（黃慧雯攝）

LEGO 10270 書店細節相當多，此為部分內層設計。（黃慧雯攝）

LEGO 10270 書店細節相當多，此為部分內層設計2。（黃慧雯攝）

樂高10270書店主要是一棟三層樓書店和相鄰的模組化樓房建物組成，不僅呈現了多元化的趣味建築技巧，更有讓人驚嘆的細部設計，包括一個展示櫥窗、閱讀角落和開放式設計。 此盒組包含 2504 片積木，屬於大型樂高組合，適合與其他模組化建物一起展示出來。兩棟建築的說明書是分開印刷的，可以跟朋友一起協力完成，看說明書的時候也不會打架。盒組裡有五個樂高人偶，不含貼紙，印刷積木數量也不多，算是很純粹的盒組，喜愛街景系列的朋友，不可錯過。

(中時電子報)