可說讓全球都措手不及的新冠肺炎（NCP）疫情，因為延後開工、提高防疫等相關政策，雖然對於全球各大供應鏈帶來負面影響，但也催生了不少新興需求，例如遠距上班、遠距會議，還有家庭健身、娛樂等需求。根據《DailyView網路溫度計》分析2019年02月09日至2020年02月08日間為期一年的網路聲量，若是被迫需要居家隔離，「玩樂高」名列網路聲量前十名的活動。如果你正在找尋可以解悶又有娛樂性、挑戰度的樂高盒組，2020年初上市的10270書店盒子，絕對能列入值得一試的選擇！

LEGO 20170書店（Creator Expert Bookshop）

此盒組隸屬創意（Creator）系列，是樂高繼10260市中心餐廳（Creator Downtown Diner）跟10264轉角車廠（Creator Expert Corner Garage）後的最新力作，也是樂高迷俗稱「街景」系列的最新盒組，是富含拼搭樂趣的 Creator Expert 模組化建築，整體充滿歐式古典風格。結構上由兩棟房屋合併在一起，外觀是褐色配赭紅色拼上兩種深淺不同的藍色為基調，跟10243 巴黎餐廳（Parisian Restaurant）擺放在一起很相配！

LEGO 10270 書店正面、反面。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店正面、反面。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店延續了模組化設計，細節豐富，處處讓人驚喜，又能挑戰玩家的堆砌技巧，並激發創意。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店延續了模組化設計，細節豐富，處處讓人驚喜，又能挑戰玩家的堆砌技巧，並激發創意。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細部照片。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細部照片。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細部照片2。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細部照片2。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細部照片3。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細部照片3。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細節相當多，此為部分內層設計。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細節相當多，此為部分內層設計。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細節相當多，此為部分內層設計2。（黃慧雯攝）
LEGO 10270 書店細節相當多，此為部分內層設計2。（黃慧雯攝）

樂高10270書店主要是一棟三層樓書店和相鄰的模組化樓房建物組成，不僅呈現了多元化的趣味建築技巧，更有讓人驚嘆的細部設計，包括一個展示櫥窗、閱讀角落和開放式設計。 此盒組包含 2504 片積木，屬於大型樂高組合，適合與其他模組化建物一起展示出來。兩棟建築的說明書是分開印刷的，可以跟朋友一起協力完成，看說明書的時候也不會打架。盒組裡有五個樂高人偶，不含貼紙，印刷積木數量也不多，算是很純粹的盒組，喜愛街景系列的朋友，不可錯過。

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(中時電子報)

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