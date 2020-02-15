中國新冠肺炎疫情持續惡化，中國服務業熄火，上兆元人民幣蒸發。

從個體面衝擊來看，在中國市場的餐飲、零售等台商，恐是台灣上市櫃公司首要疫情重災戶。

日本知名連鎖餐廳和民中國門市日營收剩下5％、中國連鎖火鍋店龍頭海底撈停業15天，損失逾新台幣47億元……，這是新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，中國餐飲業慘況的縮影。

這波新冠肺炎疫情，餐飲業、零售業等服務業確實首當其衝。中國經濟學家任澤平預估，今年春節的7天期間，光中國餐飲、零售、旅遊市場的損失就高達1兆元人民幣，相當於4.37兆元新台幣。

中國收成股變中國收拾股？

不少台灣餐飲、零售等服務業，早就前往中國市場布局，外界關注這些過去的「中國收成股」，會不會變成重災的「中國收拾股」？

「現在大家（台商）以疫情的控制為重，都不去談經濟影響，但感覺得到他們其實很憂心。」一名熟悉中國市場的券商高層主管說。這些台商的憂心不是沒有原因，因為從中國本土、外商企業的反應來看，這次的疫情對於企業經營打擊非同小可。

《今周刊》根據公開資訊觀測站和台灣經濟新報資料，綜合整理去年前三季，台灣的餐飲、零售、觀光產業類股中，中國子公司占台灣上市櫃母公司稅前損益的比重多寡，分別列出中國市場獲利與虧損比重前10名的指標企業名單。

不只如此，再搭配18年全年，各企業的中國市場占整體營收比重，藉此掌握台灣知名服務業上市櫃公司「中國概念」的程度。兩大比重的關鍵數字愈高，代表依賴中國市場程度愈高，在這波疫情受到影響恐怕愈大。

先看中國獲利前10大。其中，大洋－KY、雅茗－KY、淘帝－KY、美食－KY，分居去年前3季中國子公司累計損益占母公司稅前損益比重前4名；至於王品，則有超過4成營收來自中國市場，因此去年前3季在中國市場賺錢的服務業公司中，這5家受到疫情影響恐怕最大。

台資百貨業大洋－KY副總裁張進國說，大洋2/10兩家店復業，人流分別為1400人、900人左右，是過往7、8000人水準的不到2成。「人員儲備、口罩儲備都有達到一定水準才能復業，且若區域交通還是封鎖，有些民眾也出不了門。」他說明現在實體營運的困難之處。「但是現在靠網路銷售，每天創造約100萬元人民幣業績。」

張進國說，預計一個季度後才能恢復過往營運水平，「現在大家都在等五一長假政府會再出台哪些紓困政策。從過往SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗看，等到疫情告一段落、在政策的刺激下，下半年消費需求應該會成長。」

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(中時電子報)