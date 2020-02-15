受新冠肺炎衝擊影響，全球股市慘跌，疫情蔓延時看似是「撿便宜」時刻，而台股布局找買點，該關注哪些重點族群及觀察指標，一次搶先讓你知道。

台股受到新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」，簡稱「新冠肺炎」）衝擊，看來方興未艾，投資人如何搶先布局，觀盤重點可以分別從疫情進展、復工狀況、各國對前往中國旅遊之態度、金融市場外資、內資動作這四點來看。

首先是疫情進展。武漢肺炎全球確診數已突破4萬例，全球死亡人數也逾千人，已超過2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）死亡人數，武漢肺炎目前仍處高峰階段，未來一周確診數是否下滑，且其他各國是否出現大型社區感染，是其觀察重點。

由於目前中國共有遼寧、江西、湖北與安徽四省啟動「封省」，中國四大直轄市包括北京、天津、上海、重慶都已宣布「封閉式管理」，顯示整體疫情蔓延仍未見歇。

2/10起台商陸續復工，鴻海鄭州廠獲准復工、深圳廠延期開工，仁寶昆山廠延後至2/17復工，廣達、緯創、和碩、英業達等各廠區已在2/10開工，不過實際復工率仍待觀察。此外，武漢為面板、記憶體與汽車的生產重鎮，未來下游正式復工，恐將掀起一波搶料大戰。

對中國旅遊等級 將是重要觀察指標

另一個重點，在於旅遊與觀光。美國已對中國旅遊警示提升至最高等級「請勿旅行」（Do Not Travel），英、德、日與新加坡也陸續跟進，未來各國調整對中國旅遊等級，將是重要觀察指標。

至於金融市場，台幣與人民幣匯率於2/3分別創下30.363與7.0229低點後回穩，現階段資金匯出恐慌情緒有降溫現象，2/3至2/7外資賣超僅69億元，官股券商也逆勢買超抄底，未來兩周將是內資與外資對決多空重要階段。

台股方面，在跌破半年線後創下一一一38點低點後，由於波段跌幅達1059點，目前大盤已修正第一波，倘若沒有進一步惡化，市場將在此時反覆築底。若能持續守穩11200點之上，台股有機會測試完利空，挑戰季線（11761點）之上的反彈行情。

從投資策略方面來看，投資人在系統風險發生時，第一件事情就是嚴格停損。先控制住自己的損失，建議虧損碰到10％左右就無條件停損，先抽離資金，耐心等待明朗後更好的進場點。

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(中時電子報)