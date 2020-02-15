正值寒假期間，年輕人打工需求更盛，全台最大的打工App「小雞上工」近期發布「2019金啾獎」，除了公布麥當勞、全家便利等公司為求職者心目中的首選；隨著產業日新月異、年輕人接受度愈來愈多元，各種意料之外的工讀職務也令人大開眼界。小雞上工內部票選10大少見多怪打工機會，就有「拆蛋殼工讀生」，原來工作內容是轉開時下流行的扭蛋！此外還有蠶寶寶飼育員、帶狗散步、飛機清潔工讀生、跟著玩隨車拍照、跑步機體驗測試人員、賽車場揮旗手、壁畫助手、整理田埂工讀生、寶可夢比賽籌備工作人員等入榜。

小雞上工表示，這10種工作裡有超過半數的職缺，獲得總應徵和詢問量是平常的3~5倍，反映了現今打工工作的多變與多元性。最近也持續有特別的職缺釋出，像是「甩尾卡丁車假日工讀」，主要講解安全規則，也有幼兒園口腔保健活動。

隸屬數字科技的小雞上工目前已有超過4萬家企業刊登職缺，今年也有機會開始規畫收費機制，會和年輕人的志趣激盪出怎麼樣新奇火花，頗令人期待。

(中時電子報)