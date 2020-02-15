雖然英國女王最終同意哈利王子與妻子梅根退出王室資深成員，但日前傳出要他們3月帶著8個月的亞契返回英國，出席王室年度盛事國協日。不過據英媒爆料，哈利梅根夫妻早已關了在白金漢宮內的辦公室，並將15名員工炒魷魚，知情人士透露這是他們不再返英生活最明顯的決定。

據英《每日郵報》報導，自從薩塞克斯公爵與夫人1月決定退出王室資深成員後，只有一兩名員工可回歸英國王室內廷，並在關閉辦公室解雇幾乎所有員工，讓他們不得不與王室談判裁員補償，成為「梅根脫英」風波下的無辜遭殃者。

報導指出，包括女王、查爾斯王子與威廉王子等王室資深成員都已注意到此一決定。一名消息來源表示，由於哈利夫妻決心淡出王室，他們也不再需要白金漢宮內的辦公室，雖然這些這件事相關細節正在進行中，也嘗試這些職員重新安排回王室內廷，「但很不幸的，他們可能某種程度上已成為冗員」。

這批解雇職員中，包括白金漢宮辦公室的通訊主管萊瑟姆（Sara Latham）和剛上任的秘書麥克爾沃姆（Fiona Mcilwham）均被裁掉，助理通訊秘書賈夫尼（Marnie Gaffney）也將離開。消息來源表示，雖然「梅根脫英」震驚了所有職員，但如今他們也坦然接受這命運。

雖然當初在宣布退出王室資深成員時，哈利梅根曾在聲明中表示未來將在英國與加拿大之間往返生活；不過一名消息來源透露，裁掉辦公室的決定，顯示這對夫妻返回英國生活的機會十分有限。

(中時電子報)