新冠肺炎疫情持續肆虐，為大陸經濟帶來隱憂，陸玻璃大廠福耀玻璃董事長曹德旺吐露一句「要做好和國家一起過苦日子的準備。」對此，財信傳媒董事長謝金河表示，「苦日子」三字台灣最早拿來用，出自於2003年經濟部長林信義警告國人的話，但這三個字，當時卻讓阿扁總統聽了很不開心。

謝金河認為風向正在微妙轉變，他在臉書表示，曹德旺在這次肺炎疫情中，說了一句令人心驚的話，他說「要做好和國家一起過苦日子的準備！」説要過苦日子的，不只是曹德旺，去年貿易戰，美國制裁華為的時候，任正非也這樣說，最近甘肅省也發文要官員過緊日子，民眾要先嚐苦滋味！肺炎疫情蔓延，大陸人開始有危機意識，這是很好的現象。

他說，「苦日子」這三個字，台灣最早拿來用！第一個說的是阿扁時代的經濟部長林信義，他在2003年公開演講時，率先警告台灣人民要有過苦日子的心理準備。阿扁聽了很不開心，沒有多久，阿扁也在演講時說台灣苦日子結束了。

「這苦日子三個字，從此一直掛在台灣身上。」謝金河表示，甚至這次大選前，柯文哲市長也說，小英再連任，台灣人民要有過苦日子的準備，大陸官媒也警告，台灣人民若支持小英連任，準備過苦日子。台灣過去一直都很悲情，李登輝、施明德都說過身為台灣人的悲哀。

謝金河指出，這次疫情，陳時中部長說出一句國籍的選擇要自己負責！令人十分震撼，這個時候大家猛然發現，住在台灣有多麼好。這次疫情讓台灣民眾更加認同台灣，大家攜手同心，也讓大家找回失落很久的信心。「喊苦日子的少了，官員得到民意支持多了，台灣正走在蛻變的路上，大家一起加油！」

(中時電子報)