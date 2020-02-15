曾在總統大選前表態力挺韓國瑜的知名命理師詹惟中，今(14日)上政論節目應邀分析總統蔡英文的鼠年官運，令他幽默自嘲：「基本上我談這個題目很尷尬。」逗樂全場。

詹惟中從紫微命盤來看小英的鼠年官運，「今年是老鼠年，我們說月圓月缺、花開花謝、潮起潮落，今年的她當然任勞任怨，在整個過程(防疫)中當然是表現很好的。」但是羊刃星在她今年的遷移宮，因此出外遠行、外交各方面來說，遠行不利、外交政策可能失利，是出外不利的運勢。

再來，詹惟中說小英流年的官祿宮帶陀羅、右弼，職場上當然左呼右應當上總統，不過陀羅代表工作上、職場上任勞任怨，勞而有功，但是職業病、身體不好，施政上有阻礙。

事後詹惟中也在臉書透露為新冠狀肺炎疫情占卜的心情，「我非常的緊張，擔心占到的牌太黑代表不好。帶給大家更多的擔憂⋯⋯但是占卜結果告訴我們未來，確實是要更加的小心謹慎，在六月份以前感覺上，並沒有那麼樂觀⋯⋯所以大家記得一個重點，心中常唸《南無藥師如來佛》謝謝你們！」

(中時電子報)