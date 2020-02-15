南韓科技大廠三星電子打算利用極紫外光(EUV)微影技術，在2030年超越台積電，成為非記憶體產品的系統半導體龍頭，據韓媒報導，三星還打算在客製化 IC 設計領域擴展業務，成立名為Custom SoC 客製化單晶片(SoC)團隊。

據《KoreaBusiness》報導，三星電子在旗下系統 LSI 部門成立Custom SoC，該團隊與LSI 部門旗下「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（Device Solutions,DS）以及晶圓代工部門，藉由整合多部門協助客戶進行客製化SoC，加強與客戶的合作關係。

Custom SoC 團隊負責人原為ASIC 產品代工負責人，2019年接到指令成立該團隊，約有30名工作人員，預計2月下旬完成編製，並直接向LSI 部門總裁報告。Custom SoC的運作宗旨，就是希望協助有需求客戶，進行精密晶片設計與語言編寫，完成測試相關工作，縮減與客戶溝通的距離。

三星旗下原本有ASIC 客製化產品部門，專門為客戶進行半導體設計，這次就找來ASIC 產品代工負責人處理該專案，希望減少同性質部門競爭的風險。

三星本身擁有半導體設計能力，導致許多大型客戶以商業技術保密為由，拒絕與三星合作，這也是高通、蘋果難以下放訂單給三星，甚至將訂單給競爭對手台積電。如今，透過原有IC 設計團隊，擴大服務範圍，提高客戶積極合作意願。

(中時電子報)