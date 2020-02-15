西門町大賣場驚傳外國人自戕送醫 00:372020/02/15 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 西門町大賣場晚間傳出自戕案件。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消14日晚間11時15分獲報，西門町家樂福大賣場，疑有一名外籍男子，在家電區持刀自戕，現場血跡斑斑，警消到場後已將該名男子送往台大醫院救治，事故詳細發生原因正進一步釐清中。 (中時 ) #西門町 #外國人 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 福特等外國車廠陸續恢復大陸產線 14:322020/02/11 財經 日本繼湖北之後擬限制待過浙江的外國人入境 21:472020/02/11 國際 外國人居家檢疫遭趕如「人球」 北市：協調旅宿業 17:092020/02/12 生活 西門町竊盜頻傳 應曉薇質疑派出所整併治安反變差 19:092020/02/12 社會 昇佳電子上櫃案 過關 04:102020/02/13 證券．權證 哪裡才是家 外國人居家檢疫如人球 04:102020/02/13 地方新聞 避免外國混淆 永社提護照封面自選 14:302020/02/13 政治 疑隱匿中、沙資金 哈佛耶魯遭教育部調查 04:092020/02/14 全球財經 暗接受陸鉅額捐款 哈佛耶魯遭調查 04:102020/02/14 兩岸要聞 毒蟲西門町飛車搶皮包 警北車遊民聚集處逮人 16:212020/02/14 社會 社會熱門新聞 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 男跟女友洗澡不小心「進錯門」她一聲慘叫後... - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 妹妹在客廳全裸...媽媽男友偷偷幹這事 - 社會 西門町大賣場驚傳外國人自戕送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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