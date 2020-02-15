「卡神」楊蕙如因涉嫌指示網軍在PTT八卦版攻擊大阪代表處，試圖將風向從駐日代表謝長廷身上轉移至大阪處長蘇啟誠身上，去年12月2日遭檢調以侮辱公署罪起訴，楊蕙如也就此神隱長達41天，直到今年1月22日才「重出江湖」，而且在出庭前一晚，楊蕙如也在臉書PO文，說明為何要神隱。

楊蕙如在臉書表示，過去大陸網軍就如同武漢病毒一樣攻擊世界各國，其中就包括了關西機場派車的假新聞，自己也成為被誤導的受害者，因此試圖去還原真相，要幫台灣對抗大陸假消息。

楊蕙如說自己神隱多日，為的就是怕在總統選舉尾聲中，成為特定政黨轉移候選人無能焦點的工具，因此選擇沉默，而選舉結果也證明台灣的選民用選票表達了支持抗中政權的立場。

網友看到後也紛紛大酸：「反正我是信了」、「情人節，好浪漫」、「小英選贏了，沒事了啦」、「可是小英說她不認識妳耶」、「網軍快出來護主啊」、「原來都是為了小英啊」、「業主是當今聖上，沒事兒」。

(中時電子報)