衛福部長陳時中因防疫處理，受到民眾肯定。命理時事分析家詹惟中幫他算官運時表示，陳時中的官運明年會更好。宅神朱學恒聽完一驚：表示疫情...。

詹惟中在談話性節目《國民大會》解釋說，疫情早晚都會過，只是過程當中，陳時中的頭路會備受肯定。陳時中把功勞歸功給大家，這樣的謙虛，就跟他的態度一樣。

詹惟中指出，從姓名學來看，陳時中的「時」帶一個「日」、一個「土」。在老鼠年中間，老鼠見光、水土剋，表示陳時中會任勞任怨、勇於付出。但他自己的健康也要小心謹慎，他的付出我們都肯定，他是救疫英雄。

詹惟中用「先」來測字，詹惟中表示，「先」字很微妙，帶頭牛。牛、豬跟老鼠是三貴，代表左右逢源、人脈好，他的努力備受肯定，繼續打拚的話，我們會給他拍拍手。其次帶有兩撇，他的工作量會越來越大，但是老鼠要小，不要大。所以他功成名就之後，儘量低調一點，儘量把身體要顧好。

詹惟中接著表示，以姓名學和測字來說，陳時中的官運應該會在年底，或牛年會更好。

(中時電子報)