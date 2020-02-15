曾之喬和辰亦儒在小年夜公開婚訊。取自臉書

曾之喬分享和小孩玩樂畫面，似乎期待自己也趕快有寶寶。取自臉書

31歲的曾之喬和39歲的辰亦儒今年小年夜當天無預警宣布婚訊，終於可以公開曬恩愛的2人，14日度過成為夫妻後的第一個西洋情人節。曾之喬PO出小倆口合照，她手中捧著一束鮮花，小鳥依人的斜躺在辰亦儒懷裡，甜滋滋高喊「老公」，辰亦儒則勾著老婆的肩，露出寵溺愛意的眼神，幸福滿滿。

曾之喬昨在社群網站寫道：「什麼節都可以，大家平安快樂最重要。」她謝謝許多朋友們的厚愛，所以家裡滿滿各式各樣的花朵、氣球等情人節禮物，於是辰亦儒不知道還能送什麼，她自己什麼都不缺，但仍誇老公貼心舉動，「他還是默默買了我最愛的菱角和草莓，還有在忙碌中帶狗狗去散步洗澡，以及張羅今天的聚餐。」

曾之喬開心甜喊：「謝謝我的大情人，老公。」超閃PO文讓網友紛紛獻上真摯祝福。曾之喬婚後也寫道，「習慣忙碌了，好久沒有體會到這種愜意的步調」，自己忙也感恩，不忙也感恩，「還不忙的人趁現在好好養身，抵抗力UPUPUP」，自我鼓勵的文字，似透露正為生子計畫積極努力中。

(中時 )