新型冠肺炎來勢洶洶，目前台灣沒有社區感染，然受疫情影響，觀光、旅遊、餐飲受到絕大影響，商總理事長賴正鎰昨直言，全台觀光業損失5000億-全國各地飯店業者防疫大作戰，溪頭米堤大飯店除客房、餐廳全面消毒外，在各出入口放置乾洗手機，也善用大自然優勢。鼓勵旅人呼吸森林芬多精，也定期在上午、下午邀客人一起在山泉瀑布前做操，借運動增加人體免疫力。

相較於城市人群眾多，走向戶外山林-相較是安全並有助增加免疫力，身心健康。這個時節正是春暖花開，陽光普照的好時節，天氣變好了走向戶外，來山林吸收芬多精，比待在家裡悶著，還要來得健康。米堤大飯店位於台灣森林浴的發祥地-南投縣溪頭林區內，位在海拔一千公尺以上的山林地區，溪頭養生有三寶：陽光、空氣、水。許多人都知道森林含氧量高，芬多精及負離子也高，森林浴為何能讓人神清氣爽嗎？

溪頭米堤防疫期間為增加國人旅遊信心，落實新型冠狀病毒防疫工作，米堤飯店客房、餐廳全面實施以下措施，打造一處讓貴賓更安心的環境：如為員工及廠商自主量測體溫、在各出入口放置乾洗手機、定時消毒電梯、手把及電話等用具、選用醫療級紫外線殺菌燈進行環境清潔，守護住宿安全、接駁車輛於每次執勤前後均消毒座椅及門把、定時於高單位負離子健康養生瀑布區帶動健康操活動、客人借用過的友善物品均加以消毒。

米堤飯店客設施是泳池畔之山泉瀑布，負離子含量最高密度曾高達數百萬單位，遠高於溪頭園區3,000-4,000，堪稱最佳養生環境。近年來趟溪頭森林小旅行，深受旅人喜愛，這一波新型冠狀病毒對旅遊業造成不少衝擊，為增加國人旅遊信心，米堤飯店推出優惠，即日起推出每人799住宿優惠，鼓勵國人出遊。

目前新冠肺炎蔓延全球，也提醒大家如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全。勤洗手、多運動，增強自己免疫力，也是防範病毒的好方法。

(中時電子報)