春暖花開，來看美麗鬱金香！十萬花海齊聚士林，為新冠肺炎及台灣來祈福！工務局公園處今年於士林官邸舉辦「2020士林官邸鬱金香展」，於2月14日起盛大展出，開展首日更邀請臺北市長柯文哲蒞臨現場主持開幕儀式，揭開士林官邸鬱金香展的序幕，更特別邀請到日本的鬱金香公主，一同來交流日本鬱金香的美好。

紅色杯型鬱金香顯的喜氣洋洋。（圖取自台北市公園處官網）

2020士林官邸鬱金香展以「鬱見你真好」為主題，象徵眾人一起相約看花景，最美的風景，其實是陪伴你的人，邀請大家相揪來鬱金香展，遇見最迷人的花海，感受滿滿的幸福感！

台北-日本礪波因鬱金香合作的最佳典範。（圖取自台北市公園處官網）

本年度展覽為了營造繽紛夢幻的鬱金香花海，以超過10萬盆的日本及荷蘭鬱金香打造而成，更與日本礪波市鬱金香公園合作展出6個來自日本礪波市特有種鬱金香。

色彩繽紛豐富的鬱金香在西洋情人節揭開浪漫的序幕，透過幸福情人節為主題的花海佈置，搭配荷蘭及異國風情之建築造景，無論是在踏青區及中式庭園綻放的荷蘭花種，或是在西式庭園展現雅緻風情的日式花種，都能讓旅客一步一驚豔、自拍打卡不停歇！

粉紅羽狀的鬱金香與荷蘭風車相得異彰。（圖取自台北市公園處官網）

花展期間也規劃多項活動，邀你臉書傳情，好禮享不完！在「士林官邸旅客」粉絲團舉行「鬱金香創意照片募集幸運抽獎」邀您上傳你與鬱金香展區合影的創意美照，就可參加好禮抽獎，得到獨家好禮喔。

鬱金香展除了靜態花卉展覽外，更於例假日舉辦9場結合在地化及國際化的藝文活動，如:吉他抒情演唱、甲子薩克斯風重奏、台客花鼓團的鼓樂飛揚、齊舞揚舞蹈團的表演、簫謠客洞簫樂集吹遍古今中外、中正社區大學日本舞、舞蹈鬱見雜耍表演、佛朗明歌及踢踏舞團表演，讓旅客在春遊賞花之餘，還能享受視覺與聽覺上的饗宴，在百花爭妍中撫慰大家的心靈。

因應情人節展場處處有愛心。（圖取自台北市公園處官網）

本次鬱金香展更與士林捷運商圈、士林夜市商圈及天母商圈多達45家周邊商家策略合作共同推出鬱金香展專屬限定優惠，民眾於展覽期間於合作商家出示鬱金香展官網電子優惠券畫面，即可享有餐飲業及旅宿業等獨家好康優惠，讓您參觀鬱金香展好看、好玩、好吃又好住。

歡迎大小朋友大家走到戶外欣賞鬱金香，園區已做好消毒工作，於服務台將提供酒精供市民使用，大家可以放心的賞花，同時，為因應2019新型冠狀病毒肺炎，活動將視疫情發展而作調整，所有調整都將公布於活動官網及粉絲團。並呼籲民眾勤洗手及戴口罩，也籲請有呼吸道症狀之民眾，落實自主管理，勿參加活動，避免近距離接觸之風險。

粉紅色鬱金香浪漫指數破錶。（圖取自台北市公園處官網）

2020士林官邸鬱金香展~鬱見你真好

活動地點：士林官邸公園 踏青區、西式庭園、中式庭園

開放時間：8時~18時

交通資訊：

1.捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。

2.聯營公車請搜尋臺電臺北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達

(中時電子報)