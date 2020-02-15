里約熱內盧的狂歡節是巴西一年一度的盛事，今年的狂歡節預計在2月21日到26日舉辦，屆時預計會有超過100萬名觀光客湧入市中心，里約市政府已經擬定好「作戰方針」，針對各種可能發生的狀況沙盤推演，今年要防範的特殊情況中，最棘手的就是新冠肺炎。

里約熱內盧是一個超過700萬居民的超級大城市，狂歡節那一周內，人口將會到達最高峰，屆時境外移入的旅客，也會多到無法一一檢查。現在新冠肺炎的疫情，全球25個國家都有案例，針對特定國家的航班做篩檢既無效率，也不會有效果。里約市政府衛生顧問古德曼(Patricia Guttman)說:「現在人口移動如此頻繁，太難管控了。」

新冠肺炎疫情爆發之後，一共有34名巴西人被撤離武漢地區，現在他們在巴西的一個軍事基地內隔離觀察。截至目前，南美洲都未傳出任何新冠肺炎的確診案例。

里約的嘉年華活動中，市區濱海大街上人群摩肩擦踵，徹夜狂歡，如果有疫情帶原者夾雜其中，傳染範圍將很難估計。

市府衛生團隊現在可以做的是，預先空出120多床隔離病房，如果發現疑似病患，可以用來隔離觀察。這周開始，各大醫院的醫療人員也接受了密集的新冠病毒防疫訓練，包含如何使用塑膠防護衣，如何對待疑似病患等。

古德曼說:「我們期待狂歡節，我們準備好了。」

(中時電子報)