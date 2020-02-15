演出台語八點檔20多年的方馨，去年底轉戰國語電視劇，在《女力報到－小資女上班記》中飾演霸氣總裁，卻令她苦惱不已，怕太放鬆會不經意蹦出台灣國語，但太過字正腔圓又會被導演糾正。回憶第一次演八點檔時，導演游堅煜（阿不拉）對她說：「妳不夠漂亮，不夠資格當花瓶。」所以即使出道多年，她仍把自己當成新人，時時警惕自己得精進演技才行。

記得我拍第一部八點檔《流氓教授》時，導演阿不拉告訴我：「妳不夠漂亮，不夠資格當花瓶，妳演技如果不好好加油的話，該怎麼辦？」加上演我媽媽的文琳姐（方文琳）保養得超好，導演也覺得我們兩個看起來像姊妹、不像母女。從此之後，我就知道自己要加強內涵和演技，不能只是漂漂亮亮登場就好。

因為導演阿不拉說她不夠漂亮，讓方馨奮發加強自己的演技。（圖／報系資料庫）

調整心態 積極解惑

在此之前我是新人，什麼都不懂，根本沒有演技，聽了導演說的話之後，我明白自己不是漂亮掛的，要多揣摩演技，但我很正能量，不認為導演是在酸我，而是想讓我更精進才刺激我。原本有問題都不敢問，調整好自己的心態後，有問題就會趕快找人問，前輩說的話都會記在心裡，所以到現在還記得導演說的這句話。

在《女力報到－小資女上班記》中，方馨和劉書宏甜蜜談起姐弟戀。（圖／中視提供）

印象很深刻的，還有石英爸爸對我說的話。二○○八年演出《娘家》之前，我經歷了一段低潮，那時外頭傳了很多我的是非，因為壓力太大，還得了甲狀腺亢進，石英爸爸在我加入劇組前，也聽過一些關於我的事，我們合作演父女期間，他默默地觀察我，過一陣子之後他跟我說：「我覺得妳是最沒是非的女孩子。」這句話，瞬間打開我心裡的結。

方馨遭遇低潮時，前輩石英給予她極大的鼓勵，讓她備感溫暖。（圖／翻攝自石英臉書）

前輩肯定 重燃希望

之前我認為自己什麼都沒做，怎麼會有這麼多是非？一度困在裡面走不出來，那陣子我很混淆，也沒有對外求助，我承認我很固執，只會相信自己的感覺。

我對戲很認真，拍攝時從不遲到、對長輩也有禮貌，休息時在攝影棚會默默地做自己的事、不會八卦，我想這些石英爸爸都看到了。

石英爸爸願意把心裡的話告訴我，真的讓當時的我重燃希望，也給了我很多自信心。我們後來變得很要好，他就像我的爸爸一樣很疼我，到現在我還會去他家裡吃飯，有他的照顧，讓我覺得很幸福。

入行20多年，方馨仍謙虛地把自己當成新人，努力做好每次的演出。（圖／施岳呈攝）

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(中時電子報)