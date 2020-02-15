新冠肺炎疫情蔓延全球，各國紛紛實施隔離檢疫措施，凡有出現疑似症狀，或者近期有出入疫區的人，需隔離觀察至少14天。俄羅斯也採取相同的措施，然而一名聖彼得堡的女性，因受不了隔離的生活，竟然破壞醫院房門的電子鎖，逃出隔離病房，現在俄國衛生單位控告這名女性，危害公共衛生安全。

根據《CNN》報導，這名女性叫做伊蓮娜(Alla Ilyina)，1月31日從大陸返回俄國，在聖彼得堡的鉑金醫院(Botkin Hospital)接受隔離觀察，但本周四，也就是14天隔離的最後一天，擅自逃離病房。她的委託律師表示:「她並沒有任何症狀，非常不滿受到隔離的待遇。」

她是從大陸的海南島返回，並非湖北省，回國後接受了數次的檢驗，也全都呈現陰性反應，足以證明她沒有對公共衛生安全造成危害。

俄羅斯到目前為止，有兩名新冠肺炎的確診案例，都是大陸人，其中一名病患已經痊癒出院。同時，在大陸地區還有大約230名俄國公民，等待返回俄國，然而俄國政府為了防止疫情擴散，嚴格管控疫區的國民，不但返國不容易，返國之後也必須強制隔離14天。

(中時電子報)