Levi's、GAP、GU及H&M等時尚大品牌的牛仔褲，都來自台灣的「如興股份有限公司」。如興原是紡織業三軍，4年前因快時尚崛起面臨掉單危機，便四處談併購，歷經40次失敗，直到第41度出擊，才成功「以小吃大」併購港商「玖地」，翻身為全球第一大牛仔褲製造商。

然而這樁交易卻被前立委黃國昌質疑「中資借殼」，董事長陳仕修遭偵辦，以500萬元交保。

過年前夕，陳仕修首度露面受訪，風暴中，他暫停併購腳步，還出售「中和羊毛」持股及柬埔寨廠區資產，備妥現金以度寒冬。「歡喜做甘願受，抱怨只會讓員工更沮喪，我自己有信心，員工也會有信心能度過風雨。」

記者這天來到台北市復興北路上的如興總部，明亮的裝潢顯得生氣蓬勃，董事長陳仕修身著黑色夾克、Levi's牛仔褲走進會議室，一句「謝謝大家的關心！」後，招呼本刊記者飲用桌上的苦瓜片溫水。

陳仕修身穿如興研發的智慧發熱衣，關鍵在於獲得專利的電子模組，可連同衣服直接放入洗衣機清洗，並能連接行動電源充電。（圖∕王永泰攝）

陳仕修接著拉開夾克，從口袋拿出一個手機大小的扁平行動電源，裝置末端有一條線縫入夾克內，「靠著這一條USB線，我的夾克能自動加溫最高到攝氏四十七度，挺暖的，有客戶穿去歐洲滑雪體驗。」陳仕修說話鏗鏘有力。

「這件智慧發熱衣是如興自行研發，已經拿到亞洲、美洲等許多地區的專利，就等著量產……。」陳仕修邊說邊請研發團隊，教大家掃QR Code下載App、試穿夾克，並練習操作調整發熱衣溫度。（待續）

幾年前領先對手，率先使用雷射水洗生產機具，讓如興在牛仔褲世界市場占有一席之地。（圖∕報系資料照）

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(中時電子報)