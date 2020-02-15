如興的生產主力是牛仔褲，為了尋找多元化出路，董事長陳仕修還研發智慧發熱衣。在這之前，如興一直走在「併購壯大」的路數上，2107年更成功併購港商玖地，豈料一年後卻遭立委黃國昌指控「中資借殼、疑有弊端」，去年7月被以「疑涉財報不實」函送法辦，陳仕修遭偵辦後以500萬元交保。

儘管陳仕修偵訊時強調，「投資市場以小吃大原本就是好事，併購過程合乎法律程序。」但這場突如其來的風暴，等於是一場事業與人生的直球對決，這一天是他審訊後首度受訪，自揭經營布局及心路歷程。

52歲的陳仕修，在台灣紡織業算是一個異數。「外傳我出身台北市望族，可能是叔伯輩有在汽機車大廠（三陽工業）工作，才有所誤解。」不過，因為陳父曾與兄弟合夥開羊毛紡織廠，陳仕修對紡織業並不陌生。

牛仔褲受到快時尚趨勢，很多人都有一條。（圖∕報系資料照）

「我不喜歡待在又熱又黑的工廠，所以出國讀書，準備闖蕩一番。其實我有閱讀障礙，考大學聯考數學最高分，其他科都普通。」

陳仕修在美國取得金融碩士後，進入華爾街投資銀行磨練，後來返台投入資訊業，結果失利負債12億元，直到SARS期間，入市百餘間房地產而再度翻身，算是經歷過大風大浪。

生產線分工精細，如興專注複雜度高的丹寧單品，擁有歐美的大批訂單。（圖∕如興提供）

陳仕修接著在「勤業國際」（會計師事務所）擔任財務顧問協理，曾整頓過東隆五金、台灣櫻花等10多家上市公司，業內對他的評價是「聰明，低調不居功的企業搶救高手」。

2008年金融海嘯期間，陳仕修尋求資金想再創業，找上前如興董事長陳信宏這位好朋友，不料回應竟是：「如興快破產了！」（待續）

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(中時電子報)