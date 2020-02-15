「如興有優秀技術團隊、生產線及廠房土地，只是資金周轉出問題。」如興董事長陳仕修反而拿出1億元，買下陳信宏的3成如興持股，還以現金增資、銀行債務協商與發行可轉換公司債等，協助如興順利度過金融海嘯，並成功讓如興老幹部同意自動減薪。

「我一個人走進如興，和老幹部一個個談，我很愛說話，喜歡溝通與討論，同事要聽得懂、認同我的話，才能一起打拚，我一個理念已經說了10年，像個傳教士。」陳仕修說。

當年，陳仕修先在如興擔任顧問，之後才接手董事長，他與原有經營團隊在五年內，讓營收飆破29億元，2013年創下新高時，卻遇上一場危及生存的市場新變局。

「市場流行起吸溼排汗的彈性機能褲、運動休閒緊身瑜伽褲，及快時尚平價風。客戶想砍價又想創新，還要出貨快，只想跟大廠合作。」

大陸常州廠土耳其籍研發中心總監（右），正與同事討論水洗圖案。（圖∕報系資料照）

「如興當時規模小，唯有做大，大者恆大才有市場競爭，在這個時間點上，我只想著如何讓如興活下來，活得久，活得好。」陳仕修回憶著說，因此「併購」成了如興的生存戰略。

下定決心後，陳仕修拜訪許多大廠商談併購，終於在第41次成功。

那是2105年的Levi's牛仔褲供應商大會上，陳仕修遇上了港商玖地董事長孫瑒，「雙方多次談到市場挑戰緊逼，唯有合作才有未來出路，有利於拓展客戶群，而且我們重疊的客戶只有Levi's一家。」

最後如興以130億元「以小吃大」併購玖地，由孫瑒擔任總經理。

「生產線交給專業人士，我只負責擬訂大方向及財務管理，常赤腳站著想事情，這讓我很專注。」

只是陳仕修再怎麼專注，也萬萬想不到，這樁成功讓如興躍升為全球第一大牛仔褲製造商的併購案，竟會被扣上「中資」大帽子，而且吃上官司。（待續）

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(中時電子報)