究竟會不會後悔併購玖地，如興董事長陳仕修不假思索地說，「後悔是傷害兩次的毒藥，做人不要後悔，後悔是沒必要的。對於大環境、投資者心態及一些變數，我可能太過於美式作風而有些落差。很多事情沒有走過不知道，大方向策略沒太大問題，會做些細節調整，緣分吧！」

「假設當時不併購，要走什麼路呢？如興本來就很小，不具競爭力，我也有想過『收掉』，賣廠、資遣員工、收掉生產線，變成殭屍企業，這是最簡單也是紛擾最小的做法。」陳仕修如實地闡述，「若不是併購玖地，那是什麼？我也不知道。」

「我是很命定的人，相信命運是最好的安排，該跟誰在一起，就會跟誰在一起，對抗你的命運沒有用。」

撇開命定回到現實，陳仕修笑說，至少如興今天是全球最大的製造牛仔褲公司，占有一定的世界地位，「要穩定維護現有價值，再往上創造，如興才有機會。」

如興董事長陳仕修。（圖∕王永泰攝）

面對眼前的「中資紛擾」，陳仕修的警覺性很高，「就暫緩併購，先守住現金，萬一碰到寒冬比較安全。」

此外，如興去年底還將入股一年多的上市公司「中和羊毛」，賣給國揚集團，同時賣掉一家柬埔寨廠房的土地，計畫搬到郊區，接著還切入零售通路，投資美國成衣零售供應商Nanjing USA股權52.8％，藉以打入美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）。

（圖∕如興提供）

目前如興在柬埔寨有17家工廠（上圖），去年併購Nanjing USA，打入沃爾瑪通路（下圖）。

（圖∕如興提供）

訪談末了，陳仕修開心地拿出另一款研發新品「無水染色」牛仔褲，「看得出來這一條跟其他牛仔褲有何差別嗎？」

本刊記者又看又摸又聞，覺得沒啥異樣。「那就對了，沒感到不同就成功了。這一條是採用環保工法生產的牛仔褲！」無常風雨中，他穩定地前行，「我並不悲情！」（全文完）

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(中時電子報)