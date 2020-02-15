小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】WHO顧問稱 全球2／3人口會被傳染

新冠肺炎令世人聞之色變，世界衛生組織（WHO）顧問朗吉尼（Ira Longini）語出驚人稱，估計全球感染新型冠狀病毒的人數，可能比官方目前的6萬人高出幾十億人次，也就是3分之2人口會受感染。不過也有專家認為，這只是最壞的假設。

【2】疑有隱性社區傳播 日旅遊一級警戒

新冠肺炎疫情延燒，因大陸河南、浙江病例破千，且出現社區傳播，中央流行疫情指揮中心宣布，今起將這兩省列為一級流行區，民眾若自這兩省返台，出現症狀需2採陰才能出院進行居家檢疫。另日本近期疑出現隱性社區傳播，指揮中心昨宣布將當地旅遊疫情建議升為第一級注意。

【3】北北基公主號監測期滿 沒事了

公主郵輪旗下「鑽石公主號」新冠肺炎確診人數不斷上升，引發民眾擔憂。因該船曾停靠基隆港，中央流行疫情指揮中心提醒曾前往基隆廟口、九份、北車等景點者自主健康管理，監測期已在昨日傍晚結束，送檢的疑似個案中，目前仍有6人檢驗結果尚未出爐，其餘皆陰性。基隆市府則指出，54名與郵輪遊客接觸的司機，目前居家隔離中皆無異狀，預計15日0時解除管制。

【4】包機返台萬事具備 只等大陸點頭

首批滯留武漢台商日前返台，但第2批包機卻遲遲未有下文。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，我方先前已明確表明防疫優先、弱勢優先的原則，也已提供121位急需返台的名單，隨時可執行，但陸方始終拖延、拒絕合作。

【5】習慣情人節一人過 許光漢不孤單

29歲的許光漢近期因電影《陽光普照》及中視、衛視中文台戲劇《想見你》等作品受矚目，獲封為「國民男友」，他14日擔任香氛品牌一日店長，活動現場展現驚人魅力，粉絲在戶外排隊夾道歡迎，也有人趴在玻璃門或手扶梯上爭睹風采，「許太太們」滿坑滿谷險暴動，直誇他「聲音聽起來好酥」，近300人零死角的群聚盛況，完全不輸排隊搶口罩人潮。

(中時電子報)