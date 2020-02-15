空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北市與宜蘭交界山區失事，前參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，空軍今天正式公布初期調查報告；據先前消息傳出，事故原因主要是環境與人為的複合因素所致，但這也代表人為操作疏失與失事原因有關連，包括空軍司令熊厚基在內的相關人員都將遭到懲處。

(中時電子報)