天氣＋人為因素造成！軍方將公布黑鷹墜機調查報告 09:132020/02/15 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍救護隊「黑鷹」直升機1日迫降於烏來山區，機體扭曲變形其中有多名人員受困，經搶救，救出5名人員，現場有8人死亡。（消防局/搜救隊提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北市與宜蘭交界山區失事，前參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，空軍今天正式公布初期調查報告；據先前消息傳出，事故原因主要是環境與人為的複合因素所致，但這也代表人為操作疏失與失事原因有關連，包括空軍司令熊厚基在內的相關人員都將遭到懲處。 (中時電子報) #人為 #調查報告 #空軍 #天氣 #軍方 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴德發：不讓敵機飛在頭上耀武揚威 22:072020/02/11 軍事 嚴德發 不讓敵機在頭上耀武揚威 01:042020/02/12 政治要聞 社論／解放軍口中「台島」的潛台詞 04:102020/02/12 時論廣場 大陸深耕台海戰場 04:102020/02/12 時論廣場 釐清失事原因！黑鷹黑盒子完成解密送返台灣 13:322020/02/12 政治 軍機擾民補助 里長怨條件苛 04:102020/02/13 地方新聞 走出失事陰霾 空軍救護隊黑鷹直升機明正式成軍 10:102020/02/13 政治 黑鷹直升機失事調查報告 空軍後天說明 19:262020/02/13 軍事 黑鷹失事含人為因素 軍方懲處範圍達空軍司令 14:372020/02/14 政治 空軍救護隊以防疫為優先 今日低調舉行黑鷹成軍典禮 16:072020/02/14 軍事 政治熱門新聞 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... - 政治 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。