新冠肺炎疫情延燒，日本、新加坡相繼淪陷，昨(14)日更連環爆出多例確診，台灣數日已未有新案例，且鑽石公主號自主監測期滿未有人感染，相當幸運。中醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學說，台灣沒有社區疫情已是奇蹟，但他憂心這是暴風雨前的寧靜，從各方面的資訊分析，更大的暴風正在醞釀，有兩個時間點恐將讓台灣防疫體系破功。

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」上貼文表示，台灣好幾天沒有武漢肺炎的新增案例，順利挺過春節台商返鄉潮，但他的心情依然無法放鬆。

他指出，除中國大陸外，周邊國家一個接一個淪陷，韓國爆發疑似院內感染封院，新加坡不斷傳出社區疫情，國人最喜歡的旅遊國家日本，出現社區疫情和死亡案例，唯獨台灣還未發生社區疫情，然而，我們還能撐多久？

謝宗學認為，未來有兩個時間點，台灣的防疫網將面臨嚴峻考驗。中國大陸政府為了經濟利益強迫工廠復工，如此蠻幹極有可能引爆第二波大疫情，到時台灣醫療網將可能承受大量台商回國治病潮衝擊，時間點可能發生在三月中後。第二個時間點是清明回鄉掃墓潮，輕症或無症狀感染者可能造成病毒散播，時間點可能發生在四月中後。

謝宗學說，很希望社區感染永遠不要發生，但心中知道這樣的機率微乎其微，能撐到現在不爆發社區疫情已是奇蹟，除非採取更嚴厲的境管措施，如對中國大陸完全斷航等，才有較大的機率撐過兩個時間點，不過，以台灣跟中國大陸頻繁的交流往來，完全斷航有很大的困難。

謝宗學期盼，一直維持這樣相對平靜的日子，但看到眼前的暴風逐漸形成、增強，避也避不開，躲也躲不掉，只能接受現實，為即將到來的醫療衝擊做準備，祈求我們的國家可以順利度過難關……台灣加油！

(中時電子報)