練習生張文福參加南韓選秀綜藝《PRODUCE 101》走紅，之後以4人團體「LIMITLESS」出道，柔順長髮成為獨特記憶點，吸引許多粉絲關注。不料近日卻深陷緋聞，一名自稱是張文福的前女友指控，張文福強制要求發生性關係，甚至討零用錢、劈腿。

前女友A女貼出與張文福合照控訴，2019年10月在朋友聚會中認識了張文福，期間就多次對她上下其手，但後來有好感，因此進一步交往，沒想到竟是惡夢的開始；她回憶，有時候累到睡著了，對方仍強行發生性關係，或者頻繁討零用錢，之後更在手機發現他與前女友們連絡的紀錄。

貼文一出，馬上引起韓網討論。對此張文福發文表示，確實有與A女交往過，但交往期間不停吵架，對方一而再、再而三的猜忌與束縛，讓彼此的美好回憶全都不見了；2人的緣分到此為止，不是喜歡就能越過底線，就可以無條件的原諒，雖然還是有許多話想講，但還是不多說了。

經紀公司則發聲明表示，2人的確有交往過，但已經分手，且這是屬於張文福私人領域的事情。由於經紀公司並無針對貼文的內容採取法律行動或反駁，讓外界認為等於「默認」了A女的爆料內容。

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(中時電子報)