精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月15日)的國際新聞重點。

【1】單日增8例 部分無出國旅遊史 日疑現社區感染

新冠肺炎疫情持續在日本蔓延，昨日就增添8名確診案例，包括東京、和歌山、北海道、愛知縣、神奈川縣等，甚至第3班包機返日日僑也確診感染。值得關注的是，接連兩日4起確診，都沒有出國旅遊史，其中千葉縣20多歲男性完全無法確定感染源。專家指出，日本新冠肺炎疫情疑已進入社區感染的新階段。

【2】單日第8例確診 日男曾助鑽石公主號患者送醫

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，這名住在神奈川縣的30多歲地方政府男性職員，今天確認感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。這名男性是在本月10日協助鑽石公主號船上患者送醫，當天晚上就出現發燒症狀，今天就醫並接受病毒檢查，結果確認感染。

【3】非洲零案例神話破功 埃及確診一病例

新冠肺炎爆發兩個多月來，各大洲陸續出現越來越多的病例，然而非洲有超過10億人口，與大陸的交流也相當頻繁，一直沒有發現確診病例，讓許多專家摸不著頭緒。但本周五這個零病例的神話就此破功，埃及衛生部發出官方聲明，表示發現國內第一起新冠肺炎的確診案例，已在第一時間通報國際衛生組織(WHO)，此案例也是非洲的首例。

【4】巴西已對疫情沙盤推演 今年里約狂歡節照辦

里約熱內盧的狂歡節是巴西一年一度的盛事，今年的狂歡節預計在2月21日到26日舉辦，屆時預計會有超過100萬名觀光客湧入市中心，里約市政府已經擬定好「作戰方針」，針對各種可能發生的狀況沙盤推演，今年要防範的特殊情況中，最棘手的就是新冠肺炎。

【5】新冠肺炎不止 漢莎航空3/28前停飛中國

漢莎航空集團（The Lufthansa Group）發表聲明說，現已決定取消集團旗下漢莎、瑞士航空及奧地利航空往返北京與上海的班機，直到3月28日冬季時刻表結束為止，而非原本宣布的2月29日。此外，漢莎航空3月28日以前飛往南京、瀋陽、青島的航班也被取消。

(中時電子報)