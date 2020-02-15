This had to be the whistling the Yankees wanted to look into this past offseason. That doesnt sound like a human whistling in the crowd. pic.twitter.com/r7jcInJqQS — Jomboy (@Jomboy_) November 14, 2019

太空人作弊案審結，但他們囂張的態度再度引犯眾怒。大聯盟認定太空人的作弊只持續到2018年例行賽，然而國民捕手鈴木清堅信太空人2019年世界大賽仍在作弊。「毫無疑問，我們在休息區就聽到作弊哨音了。」

鈴木清對《華盛頓郵報》說：「我們額外花時間練習暗號，只為了阻擋對手作弊，這整件事都不合理且愚蠢透頂。」國民隊每位投手都有專屬的5組暗號，有時候是解決一個打者就換一次。鈴木清表示自己被搞得頭昏腦脹。鈴木受傷後的幾場都是高梅茲(Yan Gomes)代班，他肯定也不好受。

洋基左投查普曼(Aroldis Chapman)在美聯冠軍賽投球時，場邊確實有哨聲，而且只在他投滑球時出現。洋基認為太空人連續3年都在作弊，只是手法不斷進化，鈴木清的看法與他們一致。

紅襪2018年世界大賽擊敗太空人，隨後也捲入作弊疑雲，目前只有國民是真刀真槍打敗太空人奪冠。國民總管雷佐(Mike Rizzo)說：「我感到無比自豪，我們光明磊落打敗對手。我沒證據，但我相信太空人有作弊，我們是假定對方有作弊來進行備戰。」國民的多暗號戰術奏效，太空人在主場4戰全敗。

更令雷佐不爽的是太空人搶走媒體焦點和話題，「50家媒體有47家跑去訪問太空人，丟下我們這支衛冕軍，這太不像話了。」

(中時電子報)