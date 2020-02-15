歌手Bii畢書盡情人節在臉書PO出手牽女友的照片，寫道：「我想牽緊，跟她一起走到人生的下半輩子」，宣布與秘戀女友結婚，不過對象並非交往8年的女友Jessie，據悉這讓她心情大受影響，在IG感嘆：「你沒遵守給我的承諾」。

根據《ETtoday》報導，畢書盡情人節宣布結婚，外界一度以為是先前認愛並交往8年的女友Jessie，不過經紀人證實是交往不到1年圈外女友H小姐，可說是震驚演藝圈，對此舊愛Jessie也在私人IG發文：「只乞求你不要再傷害我，但到最後你還是沒有遵守你給我的承諾，誠實面對自己内心不傷害你曾經愛過的人，至少要做到」，更強調：「謝謝大家的關心，只盼無需再有任何交集，彼此安好」，似乎難以接受畢書盡閃婚一事。

對於舊愛發文抱怨畢書盡「沒遵守承諾」，所屬老鷹音樂表示不知對方指的是什麼，但礙於兩任都是圈外人，希望外界能給予多一點私人空間，不要過度揣測而影響她們私下的生活。

(中時電子報)