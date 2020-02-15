全球市場研究機構TrendForce表示，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情使得中國大陸LED廠短期因復工緩慢，短期無法回復到全產能生產，中長期的缺工問題仍待關注。需求面來看，各家業者已經開始拉高庫存水位，推升一波備貨需求。

針對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情對科技產業的影響，TrendForce及旗下拓墣產業研究院整理截至2020年2月14日各關鍵零組件的狀況。

在LED產業部分，TrendForce指出，從上游基板、晶片到下游封裝段來看，武漢及湖北核心疫區的LED廠商數量有限，僅少數廠商受到影響；中國其他地區的LED廠則受限於人員復工進度緩慢，短期內無法回復到全產。整體而言，2019年以來LED產業處於供過於求，仍有庫存可供銷售，因此短期的影響不大，中長期需視復工狀況而定。其中，LED封裝產業鏈主要分佈在廣東省以及江西省，雖不是疫情的中心，但由於人力需求較大，加上員工多半來自於中國各地的外移人口，因此，中長期的缺工問題如果沒有獲得解決，影響程度將較為嚴峻。

在需求面方面，各家業者已經開始預先拉貨，拉高庫存水位，因此推升一波備貨需求；各生產環節將依據各自供貨狀態來決定是否漲價因應。

(時報資訊)