國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島水族館，於桃園青埔打造海洋觀光主題的「COZZi和逸」桃園青埔館，預計將於夏季開幕。12日於中壢區公所舉辦「邀的就是你」大型人力招募活動，釋出約200個職缺，當日湧入大量排隊應徵人潮，反映超出預期。

2013年成立的國泰飯店觀光事業隸屬<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2501'>國建（2501）</a>旗下，擁有自創品牌「COZZi和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山4據點，2014年推出第2個自創品牌「MADISON慕軒」，去年3月委由萬豪集團直營的「台北國泰萬怡酒店」開幕迎賓。

而國泰飯店觀光事業此次攜手日本橫濱八景島水族館，於高鐵／機捷雙鐵共構的A18桃園站北側，共同打造海洋觀光主題的「COZZi和逸」桃園青埔館，除為國泰投資經營的第7家飯店，亦為該品牌首家國際觀光旅館。

國泰飯店觀光事業總經理莊琬華，於大型徵才活動當日一早即前往活動會場，關切面試動線及人才招募的所有環節，關注此次招募帶來的飯店核心人才。對於徵才活動超預期，人才事業部總監朱淑宜對此，感謝桃園市就業服務處特別成立專案全力推廣。

桃園市就業服務處長劉玉儀表示，民眾對於青埔開發區廠商提供的職缺均相當感興趣，顯示對該區發展的信心。未來將持續協助廠商媒合求職者，也鼓勵業者多多運用政府的就業補助方案來共創雙贏。

「COZZi和逸」桃園青埔館占地約6800坪，包括席設250席的中西自助餐聽、席設132席的中餐廳，最多可容納54桌的大型多功能宴會廳，以及商務會議廳、休閒中心、主題娛樂酒吧等。飯店設有218間海洋主題客房，未來將結合八景島水族館推出夜宿水族館體驗。

(時報資訊)