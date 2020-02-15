麗豐-KY(4137)受到自1月中下旬部份物流開始提前休假及農曆春節假期影響工作天數，1月營收2.36億元，年減46.38%。

麗豐-KY表示，1月旗下主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」的出貨及營運，受到當地物流提前休假及農曆春節影響，工作天數減少接近二週，故直接反應在今年1月的營收表現上，評估2月份仍將受到新冠肺炎疫情影響。麗豐說，將盡速加強輔導協助加盟店進行恢復營運的各項措施，包含落實環境清潔、衛教宣導、產品促銷等，並藉由強化集團旗下新美力電商通路的居家保養品促銷和抗疫產品銷售，期望透過各項行銷業務上的應變舉措及配合公司內部優質的管理，讓疫情對營運成果的影響降至最低。

麗豐指出，目前生產線已於2月11日開始恢復生產程序，經清查「克麗緹娜」各地加盟店，也可望在3月上旬恢復接近五成的開店比率，所有行政後勤人員於2月底前視工作屬性及需求調整為居家辦公，在新型冠狀病毒蔓延的考驗下，公司持續密切關注疫情發展狀況，並隨時掌握各地區營運公共衛生管制的狀況，期望對整體營運與員工、顧客等全面向的風險降至最低。

(時報資訊)