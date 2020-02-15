檢測設備廠致茂(2360)去年第四季營運攀上2019年全年最高峰，公司自結單季合併稅前利益達8.29億元，季增約4成，單季合併每股稅前淨利1.98元。

致茂自結2019年全年合併稅前淨利為23.38億元，年減約29.3%，每股合併稅前獲利5.57元。

回顧去年，致茂下半年營運比上半年逐步增溫，去年第四季營收創2019年單季最佳紀錄。致茂2019年第四季合併營收44.8億元，季增率31%，且較2018年同期成長14%。

致茂去年第四季營收攀高，獲利幅增大；公司自結單季合併稅前利益達8.29億元，季增約4成，也帶動全年獲利年減幅度收斂。致茂自結2019年全年合併稅前淨利為23.38億元，年減約29.3%，每股合併稅前獲利約5.57元。

致茂預定將於2月26日舉行線上法說會，公布去年第四季營運結果及對於今年之展望。

(時報資訊)