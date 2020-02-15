新冠肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，口罩彷彿當前最珍貴物資。網友表示，近來搶口罩者變少了；其他網友則回應，台灣目前還在家庭感染階段，尚能不強制戴口罩，這三周將是平安與否的關鍵。

網友在PTT論壇發文《搶口罩的變少了！》寫道：「這幾天,搶口罩的人變少了！是大家發覺並沒有那麼缺口罩，所以不擔心斷貨了嗎？不過看來防疫的工作還是要步步為營啊！看國外的疫情一直爆，真的是很可怕啊！中國就更不用說了，只能說慘。」

文章一出，有網友回應：「現在是還在家庭感染階段，所以還可以宣導口罩不用戴，但是如果已經像日本、新加坡一樣找不出感染源，代表就是進入社區感染階段，那這時候就一定要把口罩戴上，因為你不知道下一個感染源到底是誰。所以現在口罩生產真的是跟時間賽跑，台灣如果能盡力擋下這三周，進入口罩大生產時代才爆出社群感染，比較有機會把傷害程度控制到最低，所以大家只能祈禱這三周能平安渡過。」

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)